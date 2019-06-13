港元拆息︰1個月期飆至2.62厘　續創金融海嘯後高位

2019年06月13日 12:03
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至2.32厘；1星期拆息升至2.59厘；與樓按相關的1個月期升至2.62厘水平，續創2008年金融海嘯後逾10年高位；3個月期為2.55厘。

    13/6/2019
    隔夜 2.32722厘
    1星期 2.59536厘
    2星期 2.76286厘
    1個月 2.62964厘
    2個月 2.56179厘
    3個月 2.55607厘
    6個月 2.42786厘
    12個月 2.41857厘

    12/6/2019
    隔夜 1.59107厘
    1星期 2.17357厘
    2星期 2.25857厘
    1個月 2.42286厘
    2個月 2.39286厘
    3個月 2.38037厘
    6個月 2.30250厘
    12個月 2.38446厘

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