港元拆息︰1個月期飆至2.62厘　續創金融海嘯後高位

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至2.32厘；1星期拆息升至2.59厘；與樓按相關的1個月期升至2.62厘水平，續創2008年金融海嘯後逾10年高位；3個月期為2.55厘。



13/6/2019

隔夜 2.32722厘

1星期 2.59536厘

2星期 2.76286厘

1個月 2.62964厘

2個月 2.56179厘

3個月 2.55607厘

6個月 2.42786厘

12個月 2.41857厘



12/6/2019

隔夜 1.59107厘

1星期 2.17357厘

2星期 2.25857厘

1個月 2.42286厘

2個月 2.39286厘

3個月 2.38037厘

6個月 2.30250厘

12個月 2.38446厘



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