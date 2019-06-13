港元拆息︰1個月期飆至2.62厘 續創金融海嘯後高位
2019年06月13日 12:03
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至2.32厘；1星期拆息升至2.59厘；與樓按相關的1個月期升至2.62厘水平，續創2008年金融海嘯後逾10年高位；3個月期為2.55厘。
13/6/2019
隔夜 2.32722厘
1星期 2.59536厘
2星期 2.76286厘
1個月 2.62964厘
2個月 2.56179厘
3個月 2.55607厘
6個月 2.42786厘
12個月 2.41857厘
12/6/2019
隔夜 1.59107厘
1星期 2.17357厘
2星期 2.25857厘
1個月 2.42286厘
2個月 2.39286厘
3個月 2.38037厘
6個月 2.30250厘
12個月 2.38446厘
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