【午市重點睇】港匯拆息續升　金價高企1334美元

●港匯強見7.8178，最新報7.8234；港元1個月HIBOR續創2008年金融海嘯後逾十年高位。美匯指數報96.9；圓匯報108.3；歐元兌美元報1.129；英鎊重上1.27後回順至1.269。在岸、離岸人民幣分別在6.91及6.92水平。金價企1,334美元，布油跌穿60美元關，曾回落至59.78美元，紐油低見50.92美元。道指期貨反覆向下。



●港股一度跌穿二萬七，恒生指數半日跌235點或0.86%，報27,072點，騰訊挫1.78%，地產股捱沽。https://bit.ly/2KMmxPK

-報團收入大減，縱橫遊全年虧損擴至3311萬元。

-新股太興強調專注本業，年底推新品牌。

-新股翰森製藥上限14.26元定價。



●【即市分析】

-當防守股都冇力，最緊要係做一件事…https://bit.ly/2IbDMs5

-地產股仲揸唔揸得過？https://bit.ly/2WFJ8A8

-基金逢高減持維他奶。https://bit.ly/2KhddUC



●A股快報：滬深3大指數半日收升0.1%至0.4%。https://bit.ly/31tEbhd

-中國科創板正式開板。



●亞洲股市：日股中段跌逾百點。https://bit.ly/2IcCJbv



●公眾通道受阻塞影響，啟德地截標日延遲。https://bit.ly/2RkLRxT

-萊坊料最少推遲兩星期。



●人民幣中間價下調2點子，報6.8934，呈三連跌。



●人行逆回購1,000億元人民幣，淨投放900億元人民幣。



●倫交所：「滬倫通」所有啟動準備工作已完成。



●傳中國國家電網調低巴西子公司CPFL Energia SA股份售價。



●澳洲失業率高於預期，澳元挫至兩周低位。



●傳華為要求美電訊商Verizon支付逾10億美元專利費。



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