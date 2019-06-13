m18講場：太興上市有星撐！果位係...

賣港式燒味起家嘅太興集團(06811)首日掛牌，代言人「港版Iron Man」郭偉亮(Eric Kwok)雖然未有現身上市儀式，但都充滿「星味」。咁粒星到底係邊個？咪就係台灣合作方餐飲集團緯豆集團董事總經理劉峻緯囉！



事實上，阿緯未成立公司之前，係台灣男子組合「棒棒堂」成員之一，拆夥之後再組另一團「Lollipop@F」。廣大粉絲最關注嘅梗係「六棒」幾時合體，阿緯話，要睇各人時間，各人都有自己嘅事。



至於旗下餐飲集團會否有上市計劃，佢就話，目前係言之尚早，「公司才成立3年，合作方成立了30年(才上市)啦」認為自己仲有好多學習嘅地方，仲笑言，「(六棒)先合體再說」。



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