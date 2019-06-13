人民幣Shibor︰隔夜息跌穿2厘

中國外匯中心公布上海銀行同業拆息(Shibor)，隔夜息跌穿2厘，回落1.5點子，至1.9240厘；1星期重上2.58厘水平；1個月報2.87厘。



隔夜1.9240厘 跌1.50點子

1星期2.5830厘 升1.90點子

2星期2.4400厘 升0.10點子

1個月2.8780厘 升1.30點子

3個月2.9440厘 升0.10點子

6個月2.9820厘 升0.60點子

9個月3.1190厘 升0.30點子

12個月3.2200厘 升0.30點子



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