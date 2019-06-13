人民幣Hibor：隔夜息回落至3.07厘
2019年06月13日 12:08
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息略回落至3.07厘；1、2星期，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.53至3.74厘。
13/6/2019
隔夜 3.07567厘
1星期 3.46690厘
2星期 3.57500厘
1個月 3.53117厘
2個月 3.49217厘
3個月 3.52617厘
6個月 3.56617厘
12個月 3.74467厘
12/6/2019
隔夜 3.13200厘
1星期 3.22517厘
2星期 3.28450厘
1個月 3.36600厘
2個月 3.40933厘
3個月 3.47117厘
6個月 3.53050厘
12個月 3.73250厘
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