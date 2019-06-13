人民幣Hibor：隔夜息回落至3.07厘

2019年06月13日 12:08
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    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息略回落至3.07厘；1、2星期，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.53至3.74厘。

    13/6/2019
    隔夜 3.07567厘
    1星期 3.46690厘
    2星期 3.57500厘
    1個月 3.53117厘
    2個月 3.49217厘
    3個月 3.52617厘
    6個月 3.56617厘
    12個月 3.74467厘

    12/6/2019
    隔夜 3.13200厘
    1星期 3.22517厘
    2星期 3.28450厘
    1個月 3.36600厘
    2個月 3.40933厘
    3個月 3.47117厘
    6個月 3.53050厘
    12個月 3.73250厘

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