瑞銀財富管理：中國軟件板塊具投資價值

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告，指美國「斷供」華為核心技術可能嚴重影響該公司未來前景，並延緩中國部署5G。但另一方面，由於得益於政府的支持，中國軟件和電子商務板塊存在機會。



報告又指，貿易摩擦揮之不去，人民幣兌美元在3個月內會跌至7算，建議投資者對沖人民幣投資。但由於預測中美將在今年下半年達成貿易協議，人民幣兌美元將徘徊6.7至6.8。



而5月初以來，中美貿易爭端再度升級，對投資者信心造成打擊，並引發中國資產大幅下滑。5月份海外中國股票(MSCI中國指數)重挫14%，境內股市(滬深300指數)跌幅也達到7%。當月人民幣亦下跌2.5%。中資美元債券則逆勢上漲1%，主要得益於美債因避險情緒升溫而反彈。



中美關係進入「新常態」，很可能經歷長期多個回合的較量。就基本來預測，中美兩國的經濟也將受衝擊，最終迫使雙方在年底前達成協議。



就股票而言，報告對中國硬體行業持謹慎看法，但認為軟件和電商板塊存在投資機會，因其受持續升溫的貿易爭端的衝擊較小，而且將受益於進一步的政策支持。至於信用債，鑒於市場波動性升高，則建議投資者優質且存續期較短的債券。



─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html