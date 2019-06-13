樓價UPDATES：富康花園綠表呎價撲萬元

未補價居屋市場近期不乏高價成交，其中將軍澳富康花園三房戶綠表實用呎價直逼1萬港元關口。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●鰂魚涌太古城金星閣低層E室，屬兩房則王，實用面積約582方呎，減租1,000元，以每月2.5萬港元租出，實用呎租約43元。



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九龍區



●將軍澳富康花園9座中層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，以綠表價590萬元易主，實用呎價約9,966元。原業主持貨約21年轉售，帳面獲利約459萬元。



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新界區



●青衣海欣花園3座高層H室，實用面積約507方呎，兩房間隔，以763萬元易主，實用呎價約15,049元。單位7年間升值逾1.2倍。



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