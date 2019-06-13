【瑞通推介】友邦騰訊輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美再就貿易問題發表強硬言論，利淡大市氣氛，道指隔晚反覆偏軟，收報26,004點，跌43點或0.17%。



恒指周三(12日)顯著回吐480點或1.7%，收報27,308點，跌穿20及250天線。周四(13日)早段繼續疲弱，一度跌近500點，回落至26,800點之水平，技術上正在回補近日遺留的26,984至27,155點的上升裂口。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾8,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6,300萬元，反映較多投資者認為大市急挫後將現技術性反彈。周三其牛證街貨重貨區為收回價26,600至26,699點，而熊證街貨重貨區為收回價27,900至27,999點。



騰訊控股連升兩日後，周三跟隨大市顯著受壓，收跌2.1%報337.4元，跌穿250天線。股份周四早段繼續向下，跌逾2%，跌穿330元關口。當大市短期沽壓被消化後，投資者或重投公司基本面。公司兩款新遊戲近期獲批版號，加上旗下兩款食雞類遊戲的上月營收報捷，同樣對股份後市走勢利好。另公司首席運營官任宇昕表示，集團看好視頻業務前景，將持續加大投入。周三有逾2,300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾870萬元淨流出。



另一恒指重磅股友邦保險，周三未能延續之前4個交易日升勢，險守75元收市，跌2.6%，失守20天和100天線。股份周四早段高開後回軟，曾跌超過2%，回至73.2元之水平，留意後市需否回調至今輪升浪起點72元水平，77元則可視作短期頂位。該股現時股價仍與250天線(68.9元)相距較遠水平，屬其中一隻跑贏大市的強勢股。周三分別有114萬元和680萬元淨流入其好倉和淡倉。



達111億元的啟德地王撻訂收場，本地地產股周三集體受壓。新鴻基地產周三險守125元收市，跌幅3.1%，跌穿10天線，4連升亦告終。雖然市場對聯儲局減息憧憬升溫，但港銀未必會跟隨下調最優惠利率，暫時對本地地產股提振作用不大。該股周四早段跌逾2%，創接近5個月低位122元，短線觀察250天線(約121.4元)之支持力度。周三分別有67萬和485萬元淨流入其好倉和淡倉。



內地早前發放了5G商用牌照，早前被炒起的中國鐵塔近期大致於1.9至2元水平內上落，成交開始縮減。股份周四早段下挫近3%，曾跌穿1.9元，於10天線約1.88元附近整固。周三有近50萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄58萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(18664)，行使價28,600點，2019年9月到期，實際槓桿17.7倍。貼價、中短期沽證(19365)，行使價26,400點，2019年9月到期，實際槓桿11.7倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(19481)，行使價356元，2019年9月到期，實際槓桿10.4倍。貼價、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿6.2倍。



友邦輕微價外、中短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿9.1倍。價內、中短期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿7.8倍。



新地輕微價外、極短期購證(19516)，行使價130.8元，2019年7月到期，實際槓桿17.7倍。貼價、短期沽證(26139)，行使價118.8元，2019年8月到期，實際槓桿11.4倍。



鐵塔輕微價外、中短期購證(29653)，行使價2.18元，2019年9月到期，實際槓桿7.2倍。



港交所輕微價外、中短期購證(16656)，行使價278元，2019年10月到期，實際槓桿9.7倍。貼價、短期沽證(29158)，行使價248元，2019年9月到期，實際槓桿11.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(62584)，收回價26,410點，槓桿比率41.4倍。熊證(64507)，收回價27,890點，槓桿比率19.9倍。



騰訊牛證(64245)，收回價316.5元，槓桿比率19.5倍。熊證(63217)，收回價352.4元，槓桿比率12.7倍。



鐵塔牛證(69227)，收回價1.78元，槓桿比率6.6倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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