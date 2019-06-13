【高盛推介】資金積極吼騰訊博反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(12日)失守340港元水平，收市跌約2.1%。周四(13日)早段繼續跟隨大市下跌，早上低開約0.6%後跌幅擴大，並失守330元水平。公司首席運營官任宇昕表示，對視頻業務的前景依然保持樂觀，並會持續加大投入。



周三資金在騰訊下跌時，積極部署認購證，錄得約2,280萬元資金流入，為當日最多資金流入的窩輪相關資產。此外，周三繼續錄得資金經港股通(滬)淨買入該股股份，有約6,560萬元。



投資者如計劃以認購證部署騰訊反彈，可因應自身的投資取態，選擇合適條款的產品作部署。當中貼價的選擇可留意價外幅度約1.6%，年期約3個月的購證(19165)，行使價334.08元，2019年8月27日到期，實際槓桿10.2倍，貼價、6隻類近條款產品中，槓桿最高。



高槓桿的選擇可留意價外幅度約7%的騰訊購證(27831)，行使價351.08元，2019年7月19日到期，實際槓桿19.5倍，行使價335至370元間、一個月期以上產品中，槓桿最高之一。



中年期的選擇可留意價外幅度約10%，年期約超過3個月的騰訊購證(15294)，行使價360.2元，2019年9月25日到期，實際槓桿10.6倍，中年期、熱門條款產品中，槓桿最高之一。



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本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



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