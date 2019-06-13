【高盛推介】友邦落後大市　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周四(13日)早段繼續下跌，低開91點後跌幅隨即擴大，並一度失守27,000點關口，低見26,825點。及後跌幅收窄至27,000點之上。



另一方面，周三(12日)跌約2.6%的友邦保險，周四早段高開約0.7%後隨即倒跌，低見73.2元，暫時落後大市。



觀察認股證資金流向，可見周三資金轉向部署認購證及沽出認沽證。當中認購證錄得約830萬元資金流入。而認沽證於截至周二(11日)的4個交易日皆錄得資金流入，合共約6,740萬元，周三則錄得約990萬元資金流出。



友邦方面，亦見截至周二的4個交易日皆錄得資金流出的認購證，周三獲資金轉向部署，錄得約70萬元資金流入。



投資者如計劃部署恒指認購證，現階段可考慮以貼價證作部署。當中可留意價外幅度約2.4%，年期約兩個月的購證(26679)，行使價27,738點，2019年7月30日到期，實際槓桿25.2倍，貼價、3隻類近條款產品中，槓桿最高。



相反，投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約3.7%，年期約3個月的恒指沽證(26564)，行使價26,078點，2019年8月29日到期，實際槓桿16.4倍，行使價26,000至27,500點間、中年期兼撇除30%以上街貨量產品後，槓桿最高。



投資者如計劃部署友邦反彈，現階段可考慮以行使價75至85元間、即價外幅度約15%內的中年期認購證作部署。當中可留意槓桿較突出的購證(18912)，行使價81.93元，2019年8月21日到期，實際槓桿17倍，行使價75至85元間、中年期產品中，槓桿最高。



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