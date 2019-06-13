畢馬威：銀行今年整體貸款增長料受壓

畢馬威發表報告，指出2018年香港銀行業業績表現強勁，資本及流動性均表現穩健，而且盈利能力亦有提升。



去年度，所有香港持牌銀行扣除減值準備前的經營利潤按年增長15%，至2,680億港元，而總資產則增長3.6%，較2017年增幅8.1%有所放緩。



受惠去年加息刺激銀行淨息差改善，受訪持牌銀行於去年的平均淨息差，按年上升11點子，至1.75%。



不過因環球經濟前景不明朗，銀行貸款增長明顯回落，受訪銀行的貸款及墊款總額按年僅增長3.5%，至90,280億元；2017年相關增長率高達14.9%。



展望今年，銀行業表現或面對更多挑戰。畢馬威中國金融服務業合夥人方海雲認為，環球經濟下行，銀行批出貸款時將更趨謹慎，市場對貸款需求亦會轉弱，料銀行整體貸款增長將會受壓，惟未必會出現負增長。



該行中國香港銀行業與資本市場主管馬紹輝表示，雖然去年美國加息，帶動銀行收入錄得強勁增長，惟近期環境充滿不確性，影響市場情緒，加上美國今年下半年有機會減息一次，或致年內部分銀行淨息差收窄。



他相信，銀行今年將會加大對科技的投資，利用創新帶動業務增長，及可持續地降低成本。



至於金管局迄今共及出8個虛擬銀行牌照，馬紹輝相信，虛擬銀行初期將專注發展零售客戶及中小企，料其服務將於短期內變得更成熟，並促使傳統銀行採取行動競爭。



他預計，虛擬銀行將會積極擴大市場佔有率及客戶群，有助擴闊市場上銀行服務的選擇，並推動創新及改善客戶體驗。



方海雲則指出，留意到近期有部分銀行的員工流失率高達兩成，虛擬銀行或正從傳統銀行「挖角」。此外，香港市民對個人私隱較為關注，預計虛擬銀行或需要較多時間，建立市民對銀行的信心。

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