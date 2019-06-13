人行潘功勝：或研究取消QFII及RQFII額度

內媒報道，人民銀行副行長潘功勝表示，將繼續加快金融市場的互聯互通和雙向開放，包括推動合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII)機制改革，擴大投資範圍，研究適度放寬甚至取消額度管理；以及合格境內有限合夥人(QDLP)試點在上海常態化等。



潘又表示，今年以來，境外投資者在中國債券市場凈買入5,000億元人民幣，其中5月份凈買入1,688億元人民幣，反映境外投資者配置人民幣資產的需求很強。

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