【多圖】御半山II期示範單位曝光 三房則王勁實用
2019年06月13日 14:20
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御半山II期連裝修三房單位
多個新盤快將開售。新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，今日(6月13日)首度安排傳媒參觀示範單位，其中參照第2A座18樓G室打造的連裝修戶，實用面積591方呎，間隔三房連套房設計。該單位大廳連接面積21方呎露台，主人套房則設面積16方呎工作平台。
至於根據第2A座18樓A室搭建的兩房交樓標準戶，實用面積454方呎，廚房以開放式設計，大廳設面積24方呎露台，其中一間睡房連接16方呎工作平台。
新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目單位戶型多元化，三房則王採用近乎零走廊設計，讓住客靈活運用每個角落，示範單位將於本周六(15日)起開放予公眾人士參觀。
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