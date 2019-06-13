新股專輯：傳阿里巴巴已遞交保密上市申請
2019年06月13日 14:29
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彭博社引述消息人士報道，阿里巴巴集團已向香港交易所(00388)提交保密上市申請。
報道指，該公司或集資200億美元(約1,560億港元)，阿里巴巴代表拒絕評論。
據悉，阿里巴巴在來港上市過程中，會尋求保留公司現有管治體系，高級行政人員會享有提名董事局多數成員的權利。港交所去年引入二次上市新規則，容許同股不同權企業申請上市。
市傳該公司已委任中金公司和瑞信牽頭安排上市事宜。
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