樓價UPDATES：樓市有隱憂　部分投資者仍積極入市

儘管近期樓市有隱憂，但個別對後市有信心的投資者仍積極入市，灣仔囍滙剛錄得一宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●囍滙2座低層R室，實用面積340方呎，開放式間隔，望城市景，剛以950萬港元易手，實用呎價27,941元屬理想水平。買家為投資者，見市場預期美國有機會減息，因而追價入市。若以單位市值月租2.2萬元計，回報率約2.8厘。



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九龍區

●何文田皓畋本月暫錄約4宗租賃成交，包括9座極低層C室，實用面積約548方呎，以兩房間隔，外望內園景觀，以2.3萬元租出，實用呎租約42元。屋苑現時約有個36租盤，租金叫價由2.1萬元起。



●西南九龍浪澄灣3座中高層F室兩房戶，實用面積550方呎，望海景，獲外籍人士以約2.38萬元承租，實用呎租43.3元。若以業主於2009年購入價約434萬元計算，回報率約6.6厘。



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新界區

●沙田薈蕎2翼低層C07室，以開放式間隔，望山景，實用面積254方呎。業主以約1.35萬元放租兩周後，吸引內地學生洽詢，議價至1.3萬元租出，實用呎租51.2元。據悉，該名租客心儀屋苑樓齡新，故睇樓1次即決定承租。上址為業主於2018年以約513萬元購入，回報率約3厘。



●沙田富豪花園N座中層B室，實用面積465方呎，以兩房間隔，議價後以680萬元易手，實用呎價14,624元。原業主於2010年以299萬元入市，持貨9年帳面獲利381萬元。



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