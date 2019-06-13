【專家樓評】張聖典：未來鐵路規劃利好城市發展

消息指，《鐵路發展策略2014》所提及的屯門南延線鐵路項目，預計工程造價將由早年的55億增至逾150億港元，並於鐵路站上蓋提供約2萬個住宅單位。然而，除上述屯門南延線外，《鐵路發展策略2014》亦包含了北環線、北港島線及東涌西延線等的其他建議鐵路方案，及其預計推展日期。



縱觀各個方案，筆者認為以西鐵線天水圍站與兆康站之間計劃增設的洪水橋站，及連接觀塘線鑽石山站與將軍澳線寶琳站的東九龍線，能發揮最大的運輸效能。



位於新界西北的洪水橋新發展區，將被打造成集合工、商、住等不同土地用途的香港新一代新市鎮，以及整個新界西北地區的「區域經濟及文娛樞紐」。單單依賴目前以小巴、巴士和輕鐵為主的運輸工具，肯定難以應付未來的交通需求。



而位處東九龍觀塘區的安達臣道一帶，亦逐步發展成提供數以萬計住宅單位的大型房屋發展區。目前以小巴和巴士為主的交通方式，亦將無法支撐區內逐漸增加的運輸負荷。因此，大型鐵路運輸系統的配套支援已是刻不容緩。



交通便利作為市民選擇工作及居住地點的重要考慮因素，以土地使用及運輸能力較高效的鐵路系統帶動新區發展，無疑更容易取得成功。另考慮引入其他具質素的營運者加入競爭，亦是保障本地鐵路服務水平的有效辦法。



普縉集團企業發展部總監(估值及物業管理) 張聖典



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