【專家樓評】黃詠欣：94歲阿婆買樓　做唔做到按揭？

最近有一位94歲的婆婆打算以單人公屋綠表申請購買居屋，會不會很難找到銀行承造按揭呢？其實，擁有綠表資格基本上已有政府擔保，除非申請人信貸紀錄有問題，如破產及債務重組等，才有機會批不到按揭。



我們亦曾有客人70多歲都可以申請按揭，但婆婆已94歲屬於較極端例子，故此要視乎銀行取態。經筆者向部分銀行查詢後，銀行大致有以下做法：



有銀行表示如以綠表購買一手居屋，可以接受按揭申請，但購買二手居屋則要個別考慮。另有銀行指，過往會用109減人齡來計算供款年期，但近期收緊了，轉用99減人齡來計算供款年期，以上述例子計算即供款年期只有5年(99-94歲=5年)。



亦有銀行則以110減人齡來計算供款年期，即110-94歲=16年供款期，不過都要視乎審批部取態。曾經有一位93歲的買家購買一手居屋，其後向銀行申請按揭，他只需加一位咨詢人，該銀行就批出按揭。



不過，亦有銀行表示雖然居屋審批寛鬆，該行以計算全家總收入來批核，但94歲的買家始終很難證明有工作，所以難以批出按揭。



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣



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