【專家樓評】李志成：增加供應才可遏抑樓價

貿易戰持續升溫，令市場氣氛較為觀望，但樓價仍然高企，財政司司長陳茂波近日指出，樓價已超出市民負擔能力，更留意到印花稅佔樓市成交比例較低，部分買家自製首置入市，但未回應如何應對。



如果政府推出收緊措施打擊有關做法，預計短期內會有不少買家趕在措施實行前入市，刺激交投量。不過，一刀切收緊首置入市限制，其實有機會殃及池魚，例如聯名買樓的夫婦離婚後其中一方要買樓、換樓用家、曾出售唯一物業，但有需要再入市的買家等，建議政府審慎制定措施。



回顧過去10年，政府曾推出各種「辣招」監管樓市，樓價依然反覆向上，直至去年貿易戰爆發，令下半年樓市氣氛逆轉，樓價方由高位回落，可見「辣招」效果往往只有一時，長遠對遏抑樓價的作用遠遠不及外圍經濟帶來的衝擊。而樓價在今年初已經迅速反彈，更連升4個月，即使貿易戰再升級亦未見有明顯跌勢。



事實上，市民置業剛需熾熱，但本地長遠房屋供應遠遠不夠，造就樓價繼續攀升，再推新「辣招」亦只是「治標不治本」的做法，政府應配合短、中、長期措施，例如市區重建、填海等方向，加快覓地建屋，回應市民置業需求方為上策。



香港置業行政總裁 李志成



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