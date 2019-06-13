歐股早段偏軟　5G概念炒起

歐股三大指數早段偏軟，英國富時100指數跌0.06%，報7,363點；德國DAX指數跌0.25%，報11,965點；法國CAC指數跌0.34%，報5,356點。



外媒報道，瑞士政府公布，上調2019年經濟增長預測至1.2%。另外，法國總統馬克龍宣布，計劃降低高收入人士的失業救濟，並鼓勵市民延遲退休；這兩項提議亦視為馬克龍回應早前黃背心示威的主要訴求。



板塊方面，半導體股持續受壓，德國Infineon股價挫1.8%；意法半導體跌0.96%；荷蘭BESI挫1.8%。



5G概念股熱炒，德國電訊公司1&1 Drillisch投得當地部分5G頻譜，該公司股價急飆11.6%，其母公司United Internet股價亦漲8.3%



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