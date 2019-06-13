【即市分析】中燃獲大行力撐

東方產經專欄作者帥哥：中國燃氣(00384)獲大行唱好，今早(13日)股價逆市做好，現升1.1%報26.75元，為升幅最大的國企指數成分股。



摩根士丹利發表報告，將中燃投資評級從「與大市同步」上調至「增持」，並將目標價從25元上調至30元，主要由於該公司將從潛在液化天然氣(LNG)碼頭投資中受益。



該行指，燃氣股之前由於失去接入費收入的風險、天然氣價格上漲擠壓美元利潤率，以及天然氣量增長放緩等短期憂慮下，令股價跑輸國企指數之後，個別城市燃氣分銷商已出現買入機會。同時認為，上游天然氣供應和中游基礎設施料將從下半年開始改善，進而創造天然氣量和利潤率上升的潛在空間。



中燃自去年10月以來主要在23至30元之間上落，近日股價重拾升勢，並已收復多條平均線，惟14日RSI已進入超買水平，短線能否升穿30元的雙頂阻力為關鍵，不妨待破位再追。

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