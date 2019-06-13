【專家樓評】劉嘉輝：一手盤下半年銷量料放緩

即將進入6月下旬，回顧今年首6個月，估計一手私樓註冊量有約1.23萬宗，較過去兩年同期大幅上升。2017年首6個月，一手私樓註冊量錄約9,800宗；2018年同期一手私樓註冊量低見7,700宗，反映今年上半年一手交投情況，屬相當高水平；惟全年計，料下半年一手私樓註冊量未必如上半年般交投活躍。



筆者認為，主要由於2017年及2018年，按全年的一手註冊量計，分別錄1.8萬餘宗以及1.5萬餘宗。因此，估計今年全年有關數字與過去兩年相若，今年上半年已率先達1.2萬多宗，料下半年將不及上半年。



事實上，2019至2022年估計平均每年落成量大約1.8萬多伙水平。筆者相信，除非短期內一手供應大幅增加，例如賣地等，否則預期今年全年一手私樓註冊量將維持1萬多宗水平。



美聯物業首席分析師 劉嘉輝



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