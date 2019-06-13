【市後重點睇】油價急飆　道期倒升44點

美匯指數報96.9；港匯續企7.82水平；圓匯報108.3；歐元兌美元報1.129；英鎊守1.2678。在岸、離岸人民幣分別企6.92及6.93水平。金價高見1,338美元。伊朗兩艘運油輪阿曼灣疑遇襲，布油一度衝高4%，最新報61.73美元。道指期貨倒升44點。



●市後關注點

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國5月進口物價指數



●恒生指數收市跌13點，報27,294點，騰訊挫0.95%。https://bit.ly/2KMmxPK



●A股快報：滬綜指僅升1點，創指漲0.4%。https://bit.ly/31tEbhd



●亞洲股市：日韓股收市向下，三星電子挫近2%。https://bit.ly/2IcCJbv



●歐股三大指數早段偏軟，英國富時100指數跌0.06%，報7,363點；德國DAX指數跌0.25%，報11,965點；法國CAC指數跌0.34%，報5,356點。



●【股匯攻略】本地銀行股反覆受壓。https://bit.ly/31oRPlT



●【即市分析】

-中移見底，趁機開好倉。https://bit.ly/2IBZch6

-中燃獲大行力撐。https://bit.ly/2MGllQv



●人民幣Hibor：隔夜息回落至3.07厘。

-人民幣Shibor︰隔夜息跌穿2厘。



●太興上市有星撐！嗰位係...



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●搶定存！招商永隆港元3個月期存息高見2.3厘。

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●【專家樓評】

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