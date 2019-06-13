郭明錤：料華為10月推搭載自家鴻蒙OS手機

天風國際分析師郭明錤發布報告，指在不違反美國出口禁令的前提下，手機零組件生產商陸續恢復向華為供貨；預計華為有機會在10月開始推出搭載自家作業系統鴻蒙(Ark OS)的手機。



根據現況，該行估計2019年華為手機出貨有2種情景，情景一是假設美國對華為出口管制維持現況不變，料該公司今年手機出貨為2.1億至2.2億部；情景二是假設美國對華為出口管制維持現況不變，加上華為在10月開始出貨配備新自家作業系統的手機，全年出貨量料為2.15億至2.25億部。上述兩情景的出貨量預測均高於市場預期的1.8億至2.1億部



郭指，估計華為全年手機出貨量逾2億部，主因是華為手機雖因欠缺GMS，無法在中國以外地區出貨，但中國市場因零部件供應改善，故目前無嚴重出貨問題，而其中國市場的市佔率提升，尤其是高階機型出貨量增加；其次是美國出口禁令後，調查顯示華為在中國市場推行積極銷售策略，令市佔率由原來30%至35%提升至35%至45%，抵銷部分非中國市場市佔率流失。



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