「語帶相關」出事！瑞銀為「Chinese Pig」言論致歉

外電報道，瑞銀集團(UBS)就其全球首席經濟學家Paul Donovan周三發布，提及「Chinese Pig」(中國豬)的言論致歉，該言論引發社交媒體以及內地官媒的批評。



瑞銀稱，Donovan的言論乃無心之失。他是在談論主要由非洲豬瘟導致的中國通脹上升時失言的。他周三提及內地通脹上升主要受豬瘟影響，又指「這有關係嗎？」(Does it matter?)



他又稱，「如果你是一頭中國豬，這就有關係。如果你喜歡在中國吃豬肉，這就有關係。但對全球而言，就真的沒太大關係。」(It matters if you are a Chinese pig. It matters if you like eating pork in China. It does not really matter to the rest of world. )



Donovan原意是在豬瘟下，只有中國的豬隻及喜歡吃豬的內地人會受到牽連，惟「Chinese pig」產生語帶相關的效果。



瑞銀方面表示，Donovan的評論是針對內地通脹上升，並且是由豬肉價格上漲所致。



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