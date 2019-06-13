大型新股ESR：鑑於當前市況　押後在港上市計劃

物流地產平台ESR Cayman(01821)正式公布，已決定押後在香港聯交所上市的計劃。



該公司指，鑑於當前的市況，與聯席全球協調人磋商後，決定全球發售將在此刻不予按進行。因此，有關國際發售的國際承銷協議將不會簽訂，而有關香港公開發售的香港承銷協議，亦不會成為無條件。



該公司表示，謹此向對公司感興趣的投資者以及彼等於全球發售期間的支持及正面反饋致以謝意。



ESR原定於6月20日掛牌，計劃發行5.6億股，招股價介乎16.2至17.4元，集資最多97.56億元，有望成今年上半年最大型新股。

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