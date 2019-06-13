【新盤追擊】屯門新盤御半山II期主打小型單位

屯門區為近年新盤供應重鎮，新盤一個接一個，最新有御半山II期。御半山位處屯門景峰區，分兩期發展，是次推售則屬項目2期，涉及近500伙，間隔由開放式至三房。項目有兩大賣點，第一是提供景峰缺乏的小型單位供應，第二是區內少數擁有私人會所的私人屋苑。



御半山2期位處住宅區，外來人流較少，亦鄰近翠綠山丘，環境寜靜舒適。至於購物方面，步行數分鐘已去到附近小型商場，可滿足基本日常所需；而想有更多選擇，乘搭輕鐵前往區內大型商場亦只需約10分鐘。想知道更多有關御半山資訊，馬上觀看影片！



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