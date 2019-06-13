【產經專題】全球網民達38億　「互聯網女王」薦5大商機

有「互聯網女王」之稱的米克爾(Mary Meeker)發表2019年度《互聯網趨勢報告》，直指全球互聯網使用者比例首次衝破全球總人口一半至51%，但增幅卻正在放緩。報告並預言未來互聯網起碼有五項具潛力的商業模式大趨勢。



米克爾在最新報告中指出，在互聯網世界具增長潛力的範疇中，除了網絡廣告支出和數據用量上升之外，認為增長潛力的商業模式包括網絡互動遊戲、圖片分享等範疇。例如《堡壘之夜》等互動遊戲已成為某些用戶的全新社交媒體平台，全球互動遊戲玩家數目去年更增長6%至24億戶，至於目前網上推文有超過五成亦與圖片、視頻或其他非文字媒介有關，反映圖像視頻等已成為網上內容的主流。



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●「免費+增值」愈益普及

事實上，由於科企購買客戶的成本不斷上升，米克爾認為，通過免費+增值(Freemium)的商業模式將愈益普及，即網站先提供免費基本服務，藉附加服務希望用戶付費訂閱。另外，她表示，為病人提供網上診斷和遠程醫療的Telemedicine將受歡迎。



另外，她指出2018年互聯網使用者人數達38億，是全球總人口51%，按年增幅為6%。期內智能手機出貨量首次錄得下跌，為負增長4%。電子商貿在2019年首季按年增長12.4%，2018年每季則有15至20%增幅，但已佔整體零售銷售的15%；傳統零售銷售的增長率在今年第一季僅得2%。



●百度排名降 美團崛起

全球30間最大互聯網公司當中，美國佔18間，中國佔7間，日本、加拿大、澳洲、阿根廷、瑞典各佔一間。其中內地的百度在上述的排名正在下滑，其市值更是在30強之中唯一一間出現收縮，未來其地位或有機會被美團點評(03690)取代。



在美國廣告市場，成長得最快的網絡廣告平台則包括亞馬遜、推特、Snapchat和Pinterest。其中約62%數碼顯示廣告的支出是用於程式化廣告，估計這趨勢繼續增長。



米克爾為摩根士丹利前分析員，1995年起每年發表科技趨勢報告，當中不少預測都給她「開口中」。例如她24年前的首份報告，便預告互聯網用戶有大量的增長空間。過去8年她在凱鵬華盈(KPCB)風險投資基金任合夥人，去年離巢創立Bond Capital LLC，並籌得12.5億美元的資本承諾。



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