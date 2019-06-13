講股半分鐘：半年結前變數多

今集《講股半分鐘》由耀才證券研究部副經理譚智樂為我們講股。他指，港股周四(13日)先跌後回穩，相信現階段仍為待變格局為主，恒指預料在26,700至28,000點區間上落，炒上落的值搏率不大。



他續指，現階段仍有不少不明朗因素，例如中美貿易戰、內地經濟前景、美國聯儲局及內地人行息口走向等，上述因素隨時都有條件發酵，任何一樣出現，料會令股市有較深調整，建議重貨投資者宜逢高減持。



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