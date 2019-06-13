【fb直播】港股跌少一大截　有乜玄機？

內地科創板周四(13日)「突襲」開板，A股早段一度倒升，並帶動港股跌幅收窄，二萬七大關失而復得，消息對港股起到幾大刺激作用？而A股ETF值得跟進？



港元拆息連續第二日全線抽升，息口敏感的香港地產股續捱沽，仲有貨嘅話要否不問價沽？



大行高盛唱淡香港交易所(00388)，指推出MSCI A股指數期貨無期，加上交投靜，內地科創板等添競爭，估值亦較高，所以將目標價由275元降至270元。不過，有傳阿里巴巴已遞交上市申請，港交所睇好定睇淡？



「本地薑」新股太興集團(06811)首日掛牌，甫開市即潛水，有貨應及早止蝕，還是繼續觀望？



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