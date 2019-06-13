寶馬推汽車技工專用智能眼鏡　修車easyjob？

外媒報道，寶馬宣布，已經為旗下汽車經銷商技術人員開發一款全新的TSARAVision智能眼鏡。這款AR(擴增實境)眼鏡可加快汽車診斷和修復程序，在這個過程中技術人員將無需翻閱物理手冊或打電話求教專家。



據了解，TSARAVision能夠將一步一步的說明或技術圖紙投放在技術人員眼前。另外這款眼鏡還可以截屏，必要時還能放大圖片以獲得更多細節信息。



報道指，如果一個問題被證明過於棘手，這款眼鏡將可以打電話給德國總部，那裏的工程師們可以通過眼鏡的雲端系統實時現場情況，從而能夠更好地解決問題。



如果技術人員需要打開一個新文檔，他/她可以用其聲音打開，這樣設置的好處是技術人員無需騰出正在汽車上忙碌的雙手。



寶馬表示，這項新技術將在6月前在寶馬的所有經銷商中推出。實際上寶馬並不是第一家嘗試這麼做的公司，去年，保時捷也曾推出一款智能眼鏡Tech Live Look。雖然它的外形看起來不那麼吸引人，但兩者的設計初衷都是一樣的，即從每一個可能的角度加快維修過程。



－－－－－－



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj

