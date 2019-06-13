【新盤追擊】加多利軒位處豪宅地段　擁兩鐵優勢

想居住環境清靜，又要交通方便、配套齊全，要滿足這三個願望是否沒有可能？位於傳統豪宅區何文田的新盤加多利軒，便可以滿足你所有願望！



項目位置說得上是靜中帶旺，由屋苑步行至旺角只需要十分鐘，區內商場如MOKO及朗豪坊均設有戲院、餐廳及超市等，食、玩、買樣樣齊。



加多利軒是寵物友善屋苑，加上位處的勝利道，是有名的寵物街，有不少的寵物用品店，亦有獸醫診所，十分適合喜歡「毛孩」的住客！



屋苑由恒基地產(00012)發展，主打細單位，戶型包括開放式至兩房。項目已屆現樓，一齊去片睇下單位質素有幾高啦！



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