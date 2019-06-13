亞洲煤業下周二起取消上市地位

香港聯交所宣布，由下周二(6月18日)上午9時起，亞洲煤業(00835)的上市地位將根據《上市規則》第17項應用指引下的除牌程序予以取消。



聯交所指，由於該公司未能按《上市規則》第13.24條規定維持足夠的業務運作或相當價值的資產，其股份於2017年10月3日起暫停買賣。



該所其後按《上市規則》第17項應用指引，分別於2017年10月3日、2018年3月23日及2018年10月18日將該公司置於除牌程序的第一、第二及第三階段。在除牌程序第三階段屆滿前，該公司於2019年4月17日向聯交所遞交了復牌建議。上市委員會於2019年5月31日認為該復牌建議並不可行，因此決定根據《上市規則》第17項應用指引取消該公司的上市地位。

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