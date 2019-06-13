【北水追蹤】工行建行續受捧　沽內險股

港股先跌後回穩，收市跌幅收窄至13點，報27,294點。港股通全日成交額逾77.8億元，佔主板成交約9.58%，北水淨流入金額27.1億元人民幣，為連續24個交易日錄得淨流入。



資金連續多日追捧工商銀行(01398)及建設銀行(00939)，其港股通周四(13日)分別錄得逾7億元及億5.7億元淨流入。



內險股捱沽，中國平安(02318)及中國人壽(02628)分別被北水淨賣出9,501萬元及1.5億元；惟中國太保(02601)則錄得逾2,805萬元淨流入。



內房股方面，融創中國(01918)之港股通錄4,771萬元淨流出，萬科企業(02202)錄得1,957萬元淨流入。



騰訊控股(00700)股價續跌，獲北水淨買入約1.7億元；萬洲國際(00288)則遭淨沽售9,495萬元。



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