大疆推可編程教育機械人　惡鬥領頭羊LEGO

內媒報道，深圳大疆創新推出了可編程教育機械人「機甲大師RoboMaster S1」。該機械人外形像戰車，設計兼顧模型組裝、編程教育以及多人競技等用途。



機甲大師RoboMaster S1秉承寓教於樂的理念設計，希望用戶可在享受競技樂趣的同時學習編程知識。但市場分析相信，大疆想要想在教育領域有所成績，可能會耗上很多年的時間。



RoboMaster S1有46個可編程部件和31個傳感器，支持Scratch和Python兩種編程語言。大疆還提供了編程項目課程供。這款產品售價3,499元人民幣。



大疆想要切入的這個領域的確是大市場。但需要注意的是，家長們購買樂高(LEGO)機械人，很多時候是為了今後的比賽。比如國際上知名的First組織，已經有30年歷史，其舉辦的賽事多是和樂高合作。而VEX也有自己的競賽體系，並且為各大高校接受。



大疆已舉辦3年的RoboMaster比賽還無法和上述比賽抗衡。如果沒有完整的賽事體系、培訓體系和課程體系做支撐，單憑推出新款的產品，很難叫家長花錢購買。



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