【深度解構】中美大鬥法　呢個產業或成下一個戰場？

早於去年11月，美國總統特朗普就曾高調地稱，中國已放棄了「中國製造2025」計劃。事實上，觀乎特朗普在發起貿易戰以來連番舉動，儘管不時把「公平貿易」掛在嘴邊，但他所做的行動更似是要打擊中國的製造業及科技發展。就如封殺華為的舉動，正正是針對中國在電訊設備、手機等製造領域上的發展。分析認為，特朗普的下一個「戰場」很可能是汽車產業，而且會和中國的電動車產業大計發生正面衝突。



從過往特朗普的言論看來，他對美國汽車業過度依賴外國進口的情況非常不滿，更多次點名批評美國汽車業巨頭通用汽車(General Motors)，稱其應將中國或墨西哥的生產線搬回美國。此外，他亦多次揚言會向歐洲及日本徵收額外汽車進口關稅，雖然他其後「改口」稱會在今年尾才決定是否加關稅，但其言論已反映出，他正試圖讓汽車生產回到美國，並振興傳統汽車業。



此外，根據美國國際貿易局數據，2018年美國由外地進口的全新乘用車及輕型卡車總額達1,917億美元，相當於同年美中貿易逆差4,190億美元的45%。若美國的汽車產業真的「再次偉大」起來，確實能收窄貿易逆差。



雖然，目前中國生產的汽車並非輸美的主流產品，看似與關稅沾不上邊，但事實上，其他國家的車廠，不少都有採購中國生產的零部件；而更重要的是全球汽車業的「未來趨勢」都放眼於新能源車，這勢令中美兩大國在貿易及技術方面再交鋒。



●中國掌握核心技術 冀做電動車龍頭

值得注意的是，在全球汽車業走向「電動化」之際，特朗普的野心或會導致中美再度產生正面衝突。專注中國及全球汽車產業的顧問公司ZoZo Go行政政總裁Michael Dunne表示，中國政府至今投放了1,000億美元，目標是令該國成為全球電動車領域的領導者；而事實上，在政府大力推動之下，中國已是全球最大的電動車市場，市場規模相當宏大；去年中國消費者共購買了120萬輛電動車，而反觀美國的電動車銷量僅為35萬輛。



中國在電動車領域已取得了一定的成功。負責開發日產Leaf電動車的主管門田英稔更表示︰「現在是沒有中國零部件，就造不出電動車的時代。」東風日產的技術中心負責人村上慎一亦稱，在電動車電池的生產規模和成本方面，沒有企業能與中國廠商相比。



Dunne預計，特朗普將盡可能對電動車徵收最高的關稅。他解釋稱︰「他(特朗普)看到各種電動車技術集中在中國，而且中國企業也想把產品出口到美國...所以他不會讓這種情況輕鬆實現。」



●學者︰產業未來不在美國

美國電動車公司Tesla接連遭到負面消息打擊，截至周三(12日)計，其過去一年股價更累挫逾41%。惟倫敦大學國王學院客席教授、專注研究能源領域的學者Nick Butler表示，Tesla的表現如何，對整個電動車行業無足輕重，因為產業的未來在於中國，而不是個別的美國企業。



他指出，現時全球約有300萬輛電動車，其中約三分之二是在中國生產和使用。他又舉列指，若中國在未來5年，限制把四分之一的新車牌照發給電動車，那麼全球將增加2,500萬至3,000萬輛電動車。



Butler續指，中國電池行業的實力將進一步鞏固其電動車行業地位。中國生產了大部分電池，並且是相關技術的領導者。根據目前的計劃，其電動車用電池的產量很快超過全球其他地區總和的三倍。儘管他認為有一部分電動車會在歐美等地生產，但整體而言，在中國政府的全力支持下，未來電動車產業的轉變將由中國主導。



●中美紛爭由科技戰接力

較早前，內地官方媒體報道，中國正準備建立「國家技術安全管理清單」，或將限制部分科技輸出至美國。這亦反映出，中美由貿易戰轉向科技戰已是大勢所趨。而電動車領域，則是在目前各類新興的高端科技當中，最有可能在相對較短時間內普及盈利的產業，這一點與5G電訊技術十分相似。



有華為遭封殺的前車可鑑，目前已漸見起色的電動車市場，未來或會成為中美爭端的另一個戰場。



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