聯合國：全球FDI連降3年　中國逆勢錄流入

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)發表報告指，2018年全球外商直接投資(FDI)總額為1.3萬億美元，按年減13%，為連續第3年下滑，主因受美國稅改政策及部分經濟體加強外資項目審查影響；但中國FDI流入增長近4%，約達1,390億美元，膺全球第2大外資流入國，分析指中國投資環境進一步開放，乃吸引外資的主因。



報告顯示，2018年流入已開發經濟體的FDI總額減少27%，並創2004年以來新低；其中，英國受脫歐影響，外資流入大減36%；美國則下滑9%至2,520億美元，但仍為全球最大外資流入國。



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