貿戰升級：OPEC下調全球石油需求增長預測

外媒報道，石油輸出國組織(OPEC)發表月度報告指，由於貿易爭端不斷升級，下調全球石油需求增長預測，並提到進一步減產的風險。報告又稱，今年全球石油需求量將每日增加114萬桶，較比原先預期的，每日減少7萬桶。



財富管理機構Taurus Wealth Advisors執行董事Rainer Michael Preiss亦預警，假如中美緊張關係惡化，國際油價勢跌至每桶45美元水平。他補充，兩國的爭端未能解決，將削弱全球經濟及石油需求。



目前，紐約期油和布蘭特期油分別企52.78及62.17美元。

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