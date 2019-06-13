東亞︰內地經濟開始轉差　部分客戶無法償還貸款

東亞銀行(00023)副行政總裁李民橋於傳媒電話會議表示，由於內地經濟開始轉壞，令部分客戶無法償還貸款，故該筆62億元的貸款資產，需要於6月底前提早下調其信貸級別。



主要負責中國區業務的副行政總裁李民斌指，內地非一線城市的民企貸款佔整個集團的貸款約2%，若撇除今次個別三線城市的房地產界別所致的一次性撥備，東亞內地業務的撥備前經營溢利仍有穩定增長。



他不評論香港的政治局勢對該行的影響，僅稱會持續檢視香港區的資產質素，惟中美貿易戰及內地經濟下行等因素持續，業務受到影響是「無可厚非」。



中期派息方面，李民橋指該行維持派息政策不變，惟實際派息金額，最終仍有待董事會公布中期業績前商議。



東亞主席兼行政總裁李國寶將於今年7月起退任行政總裁一職，李民橋及李民斌屆時將出任聯席行政總裁，意味兩子甫上任後，於8月主持首個的業績會，就有機會面對盈利大幅倒退的成績表。

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