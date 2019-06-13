王者失去榮耀！騰訊新遊戲劣評如潮　股價連跌兩日

由「股王」騰訊控股(00700)負責發行及營運、金山軟件(03888)旗下公司西山居開發的手機遊戲《劍網3：指尖江湖》日前正式上市，惟該遊戲在上市即遭大量玩家給予劣評。騰訊股價亦連跌兩日，周四(13日)收跌近1%，報334.2元。



根據網上玩家留言，不少人在遊戲發行首日無法順利連上遊戲，而能夠順利進入遊戲的玩家，多數都認為該遊戲的體驗非常差。



其中，有玩家指出，由於遊戲預設開啟全頻道語音聊天功能，結果不少人才剛進入遊戲，就聽到各種夾雜着粗言穢語、辱罵的語音聊天訊息。



更重要的是，據玩家表示，全頻道語音功能要在遊戲中達成一定進程才能關閉，他稱自己在進入遊戲後被逼「聽了半個小時的罵街。」亦有玩家指，因為不能忍受粗口轟炸，剛進入遊戲後便決定把遊戲刪了。



該遊戲在內地手機應用程式平台TapTap上，平均用家評分僅為2.9分，滿分為10分。有留言批評稱，該遊戲號稱花費了大量時間研發，但無論在畫面、操作等方面的表現均欠理想。



騰訊作為手機遊戲「一哥」，據手機應用程或分析平台Sensor Tower數據顯示，該公司旗下王牌手遊《王者榮耀》在2018年的收入達19.3億美元(約151億港元)。該公司本身亦有豐富的遊戲營運及開發經驗，故這次「滑鐵盧」實在令人意外。



作為該遊戲開發商母公司的金山軟件，股價在周三(12日)遊戲正式營運後即「見光死」，全日大跌6.7%；至周四其股價再挫3.7%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

