【樓市不穩】上車、換樓盤齊現劈價潮

受累社會近日樓市氣氛不穩，上車盤業主及豪宅銀主心態同時轉弱，紛紛調低放盤開價或轉租。其中大圍金獅花園2期B座一個低層單位，業主打算移民，即減價60萬元，以460萬元放盤，減幅達約11.5%。而沙田河畔花園更有業主睇淡後市，即時將放賣單位轉為放租。



利嘉閣古向嘉表示，上述金獅花園放盤實用面積282方呎，早前開價520萬元，業主有意套現移居外地，降價後每方呎叫價僅約16,312元。據了解，由於同類對上做價達約500萬元，該盤減價後即獲大量查詢，並已即時封盤不售。



鄰近沙田河畔區二手樓，都有業主封盤觀望。進富地產鄭雄雯指出，區內交投淡靜，過去一星期睇樓客亦不多，沒有承接情況下，河畔花園D座中層3室，實用面積242方呎，業主早前於市場叫價530萬元放售，近期封盤轉以月租1.25萬元放租，呎租約51.7元。



她亦稱，同項目另一個C座高層3室單位，實用面積同為242方呎，為求出貨，近日亦減30萬元，最新開價500萬元，但每方呎叫價仍達2萬元。



同區指標沙田第一城亦有同類個案。美聯黃錦瀚表示，該盤1座低層G室，原則兩房間隔，實用面積327方呎，兩星期前叫價610萬元，剛減至580萬元，減幅約4.9%。至於另一個52座低層單位，實用面積284方呎，只售525萬元，料為近一個月最低成交價，呎價18,486元。



荃灣上車盤亦有「減風」。該行鍾家豪稱，同區有業主主動降價，但至今仍未獲承接。單位為荃威花園J座中層1室，實用面積536方呎，原先以638萬元放售，剛減至600萬元，減幅約6%，現叫價已降至可承按八成入市水平。



此外，大額銀主盤開拍價亦有調整。大埔康樂園東路一幢洋房，實用面積2,579方呎，原則四房間隔，另連約6,800方呎花園及泳池，上月中曾開價4,200萬元拍賣，終未能售出。物業剛減價250萬至3,950萬元開拍，減幅約6%，呎價15,316元，並於本月26日透過忠誠拍賣推出。



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