樓價UPDATES︰資助房屋繼續升！龍門居錄雙破頂成交

未補價第二市場物業做價續創新高，屯門居屋龍門居剛錄雙破頂個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鴨脷洲海怡半島18座極高層C室，實用面積581方呎，為兩房包括套房及連士多房間隔，獲同區買家以1,040萬元購入，實用呎價17,900元。原業主於九八年以約268萬元入市，期內升值近2.9倍。



●柴灣杏花邨6月份暫錄17宗租賃個案，平均實用呎租37.8元。屋苑一個頂層複式戶，實用面積840方呎，以兩房設計，望園景，附有不俗裝修，以3.4萬元租出，實用呎租40.5元。若以業主今年購入價1,350萬元計算，回報率約3厘。



─ ─ ─ ─ ─ ─



新界區



●龍門居14座中層B室，實用面積484方呎，以兩房設計。有區內白居二買家鍾情單位客廳向西南及房間向東南，擁河景及海景，因而以426萬元未補價購入，呎價為8,802元，做價及呎價均創項目同類市場新指標。原業主於二○○○年以約73.4萬元入市，現升值4.8倍。



●上水中心4座中層E室三房戶，實用面積532方呎，以740萬元易手，實用呎價13,910元。上址為原業主於○二年以103萬元購入，持貨約十七年，帳面獲利約637萬元離場。



●市場剛性需求殷切，細價單位承接力不減。東涌東環2B座低層10室一房戶，實用面積379方呎，享內園景，以600萬元沽出，實用呎價15,831元，買家為上車人士，鍾情屋苑樓齡新，故購入自用。原業主持貨不足4年，帳面獲利146.9萬元。



●車位需求大，推動租金續升。天水圍嘉湖山莊翠湖居一個單號同類物業，剛以每月3,000元租出，若以業主去年購入價150萬元計算，回報率約2.4厘。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。