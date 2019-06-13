僑雄國際擬收購礦業公司股權

僑雄國際(00381)公布，於2019年6月13日交易時段後，公司與賣方四川龍力礦業投資，就可能收購西昌聚龍礦業若干股本權益而訂立諒解備忘錄，預期代價不會超過5,000萬港元。於可能收購事項完成後，公司擬向目標公司提供不超過1,000萬元作牌照申請及營運費用。



於該公佈日期，賣方於西昌聚龍礦業中擁有80%股權。西昌聚龍礦業經營礦業技術諮詢服務、礦業投資、稀土礦項目等，包括於四川總面積約為5.12平方公里的稀土金屬礦床的探礦權及採礦權，總稀土礦石資源量約為4.49億噸，預期潛在價值約為6,000億元人民幣。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

