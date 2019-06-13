雅高控股斥2.4億購四個上海住宅物業

雅高控股(03313)公布，斥2.12億元人民幣(相當於約2.4億港元)收購目標公司全部已發行股本，完成結構重組及資產重組後，目標集團擁有目標物業全部權益。代價以由公司向賣方按每股0.81元的發行價配發及發行代價股份，即2.97億股新股份的方式支付。



目標物業1位於中國上海市新華路1號2座101室，總建築面積約為357.05平方米，作住宅用途，連同泊車位。



目標物業2位於中國上海市新華路1號2座102室，總建築面積約為435.19平方米，作住宅用途。



目標物業3位於中國上海市黃浦區中山南路566弄5號1002室，總建築面積約為234.46平方米，作住宅用途。



目標物業4位於中國上海市花木路1883弄271號，總建築面積約為491.11平方米，作住宅用途。



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