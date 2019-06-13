標準資源建議兩股供一股　籌2875萬元

標準資源控股(00091)公布，建議按於記錄日期每持有兩股股份供一股供股股份之基準進行供股；每股供股股份0.12元，較股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.179元折讓約32.96%；公司將發行2.39億股供股股份，認購價籌集約2,875萬元。



根據不可撤回之承諾，承諾股東已不可撤回地承諾將承購彼等之所有供股配額，合共為

8,004.07萬股供股；根據包銷協議，包銷商按全數包銷基準包銷未獲合資格股東認購之餘下供股股份，即1.59億股供股股份。



另外，公司建議按於認股權證記錄日期每持有五股股份獲發一份認股權證之基準發行紅利認股權證。



持有人權自預期認股權證發行日期起至認股權證發行日期滿12個月當日止之期間，隨時按初步認購價0.04元以現金認購一股新股份。



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