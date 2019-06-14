TVB考慮將星美清盤

電視廣播(TVB)(00511)因認購商人覃輝旗下星美控股(00198)發行的兩批債券，導致2018年度業績盈轉虧，核數師更對業績持保留意見。TVB周四發表通告表示，為可於未來解除有關保留意見，公司成立的特別小組正考慮多個方案，如要求星美提早償還債券，包括針對星美發出法定要求償債書通知及將星美清盤。



TVB認購星美發行的兩批債券，早前已就定息債券部分作出減值虧損撥備1.8億元，並確認可換股債券之公平值虧損為3.2億元。TVB指出，在審計過程中，核數師認為其無法就分別對定息債券及可換股債券進行之減值評估及公平價值評估取得足夠適當審計憑證。



為解決未來保留意見之可能性，TVB董事局成立的特別小組正考慮多個方案，包括進一步向星美要求未能取得之資料；可能向有興趣買家銷售債券或星美提供予TVB之抵押品；要求星美提早償還債券；以及考慮星美之任何債務重組建議。



通告又稱，特別小組認為其必須取得所要求之資料，以評估債券之可收回程度，並且將繼續施壓，以與星美及其他債權人舉行會議，探求收回債券之所有可行方案。



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