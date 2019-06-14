李國寶任主席的東亞銀行(00023)發出盈利警告，指該行在中國內地的部分貸款資產信貸級別下調，並導致最多30億元的重大稅後減值損失，預計今年上半年的股東應佔溢利將較去年同期的39.92億元顯著下降。東亞股價持續疲軟，周四(13日)按日跌0.82%至24.15元。



東亞銀行指出，早年在中國內地批出4項面值總值約為62億元，來自非一線城市商業地產界別貸款資產，受惡化的市場環境影響而預先下調信貸級別，該行需就此作25億至30億元稅後減值損失。



東亞副行政總裁李民橋於傳媒電話會議承認，由於內地經濟開始轉壞，令部分客戶無法償還貸款，令該筆62億元的貸款資產需要於6月底前下調其信貸級別。至於撥備會否影響派息，他僅指該行會維持派息政策不變，惟實際派息金額最終仍有待董事會公布中期業績前商議。



主要負責中國區業務的副行政總裁李民斌則指，內地非一線城市的民企貸款佔整個集團的貸款約2%，若撇除今次個別三線城市房地產界別所引致的一次過撥備，東亞內地業務的撥備前經營溢利仍有穩定增長。他不評論香港的政治局勢對該行的影響，僅稱會持續檢視其資產質素，惟中美貿易戰及內地經濟下行等因素持續，業務受到影響是「無可厚非」。



值得留意，李國寶將於今年7月起退任行政總裁一職，並調任為執行主席，他的兩名兒子李民橋及李民斌屆時將出任聯席行政總裁，意味兩人履新後於8月中旬公布的首份業績將出現大幅倒退。



香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，東亞銀行的中國業務佔比甚重，隨中國經濟逐漸下滑，此「賣點」已轉化為憂慮。近年內地收緊信貸，東亞中國業務的撥備上升壓力增，認為是次下調內地貸款信貸級別，屬於早年遺留的「後遺症」。



他並預計，發盈利警告後，對東亞股價表現悲觀，尤其該銀行的貸款增長較同業疲弱，籲投資者現不宜入手東亞。



輝立証券董事黃瑋傑表示，東亞減值損失增加並非近年罕見，「踩得隻腳入中國業務，需承受有關風險」，此亦反映東亞揀選客群時欠嚴謹，令中國相關貸款風險上升，成為集團的業務負擔。他又指，儘管2015年東亞已宣布進行一連串改善內地資產質素舉措，惟質疑事隔數年，該行在控制信貸風險上仍未見明顯進步。



事實上，近年東亞銀行負面消息不斷，除2018年被剔出長達34年的藍籌股行列外，去年盈利更按年倒退30.36%至65.09億元，全年派息亦按年削減7.81%至每股1.18元。



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