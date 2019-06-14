東方日報B1：市況差拖累新股　ESR煞停百億上市

股市波動，連累近百億元新股當災！今年上半年集資額最大的亞太區物流地產平台ESR Cayman(01821)宣布，鑑於當前市況，決定押後在港上市的計劃，為中美貿易戰升級後首隻「撻Q新股」。



原定於本月20日掛牌的ESR表示，與聯席全球協調人磋商後，決定在此刻將不會進行全球發售，又感謝投資者的支持。



早在上周二(4日)已有外電報道，ESR考慮到中美貿易戰因素及市況波動影響，延遲舉行投資者路演活動，又決定將上市計劃延期。惟該公司隨即在當日傍晚公布招股計劃，並於上周四(6日)起招股，打破市場傳聞。而管理層在記者會上亦指之前未正式公布過任何具體上市時間表，又表示對公開招股有信心。



ESR原計劃發行5.6億股，其中2.3362億股為股東出售舊股，整體發行股數中94.4%為國際配售，餘下為公開發售，每股招股價介乎16.2至17.4元，集資最多97.56億元。



根據新股上市程序，新股在掛牌前一日或兩日才公布招股結果及招股定價，如ESR以稍高於下限定價，則最終集資額便可超越已掛牌的申萬宏源集團(06806)，成為今年上半年最大型新股。申萬宏源最終集資規模90.89億元。



值得留意，ESR原計劃集資所得近90%將用於償還2016年發行的韓亞票據及贖回2016年發行而未兌換為普通股的C類優先股。



事實上，隨着中美貿易紛爭再度升級，內地男裝股慕尚集團(01817)已於5月底宣布減價。公司當時表示，鑑於股市波動以及中美貿易戰加劇，要將發售價下調至每股4.39元，較招股範圍下限價低約6.19%，惟最終減價後其公開發售部分仍然未能獲得足額認購。



市況欠佳，周四掛牌的兩隻本地新股均「潛水」收場。餐飲集團太興集團(06811)收跌12%，拖累散戶每手帳蝕360元。不過該公司主席陳永安表示，不擔心股價「潛水」，強調集團會專注做好業務，又透露今年底將有新品牌推出，定位是精緻冰室。



安老院舍嘉濤控股(02189)行政總裁魏仕成表示，股價有升有跌屬正常，現時大市氣氛向下，認為做好公司業務便有利公司股價。該公司周四收報0.56元，較招股價0.6元跌6.66%，散戶每手帳蝕160元。



周五接力掛牌的史上最貴新股翰森製藥(03692)公布，公開發售超額認購約10倍，並以上限14.26元定價。是次發售獲7張「頭槌飛」，每張申購1,929.4萬股，最終獲配107萬股，中籤率5.55%。於耀才證券暗盤交易中心及輝立交易場，翰森暗盤分別收升11.78%及12.34%。

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