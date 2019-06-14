古勝：地產股候反彈做淡

內憂外患下，港股繼續向下尋底。周四(6月13日)恒指一度低見26,825點，其後跌幅收窄，重上27,000點樓上收市，但整體成交薄弱，反映投資信心已受損。若支持及反對修例雙方未能以和為貴，相信在7月1日前，社會將會持續動盪。在政治不明朗因素影響之下，短期港股都係有波幅冇升幅，且趨勢是持續向下。



距離月底G20峰會尚有約兩周，中美貿易談判進展未明。全球經濟一體化開始解體，國際形勢在急劇變化，香港作為一個國際金融中心，受影響是難免的。偏偏呢個時候，香港為着一些不急於一時的事而演變成一些極端事件，動搖香港的金融穩定，事情若不盡快平息，等同直接送一隻「好棋」畀美國，並對中國造成孤立效應。何解要如此，老古亦諗唔通。既然睇唔清楚世界大局，就只有減持，甚至離場觀望，相信呢一刻唔少投資者都有同感。



內地科創板周四舉行開板儀式，不過對兩地股市刺激作用不大。無他，明眼人都知道，美國要針對在美上市的中概股，則中國科創企業要在海外上市融資之途將被堵，權宜之計係將個場搬返嚟中國，自己搞個科創板畀科創企業融資，以支持新經濟產業發展。可惜以法規、監管、投資者的結構等方面來看，中國市場與美國市場差距太大，係咪就咁成立個科創板，就可以解決問題？最怕係畫虎不成，只係造就一個炒作的平台，激化泡沫，故投資者宜先靜觀其變，別為此對科創股短期氣氛抱過分期望。



從龍頭科創股騰訊控股(00700)的股價持續回軟，可以知道全球投資者對於中國科創股的投資價值的評價已今非昔比。整個板塊的估值尚在調整期中，雖然短期騰訊南非大股東分拆業務上市，股價暫可排除大跌之虞，短線空軍可能要先忍忍手，惟中長線看，其股價要重拾早些年的雄風，客觀條件似乎未許可，尤其是下半年阿里要在港第二上市的話，會對板塊資金造成分流效應。騰訊股價燦爛歸於平淡，其他科創企業估值亦會繼續停留喺壓縮期。若然唔想長期作戰，宜逢反彈減磅，候低再作打算。



香港商業地王被撻訂，雖然明眼人都知係基於企業本身的實力考慮多於時局的考慮，但難免加重市場的負面情緒。周四本地地產股繼續調整，看來正在反映下半年的新盤推售充滿挑戰。近期二手業主開始劈價放盤，必須密切監察情況。以現時地產股的估值，不見得已充分反映風險因素，若短線再靠減息憧憬反彈，可留意做淡機會。



東方產經專欄作者 古勝



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