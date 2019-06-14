趙文傑：油價勁挫添減息理據

國際油價近期走勢節節向下，紐約期油從一個月前的每桶60美元樓上，已大跌至目前的50美元邊緣，跌幅約17%。困擾近期油價表現的主因，相信是中美貿易的緊張局勢未見緩和，並威脅全球經濟前景以至未來的原油需求。



以周三(12日)的情況為例，美國上周的原油庫存數據出爐，意外地增加超過220萬桶，消息拖累紐約期油單日急挫4%，創5個月新低。表現證明一點，就是油價已進入弱不禁風的波動時期，一有任何不利消息，未來走勢有再向下條件。



若我們將視野擴闊一點，近期油價的表現反而對美國下一步棋非常有利，就是減息。首先，我們看看美國近兩月的通脹情況，4月的消費物價指數按年上升2%，5月的升幅更收窄至1.8%，兩者都較預期低0.1個百分點；反而撇除食物及能源價格的核心通脹，4及5月仍分別錄得2.1%及2%的按年漲幅，亦即反映計入能源價格後，會對綜合通脹產生拉低的作用。



事實上，聯儲局的鴿派官員近期已經放風呼籲減息，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德(James Bullard)早前曾指，當局可能很快就需要減息以推高通脹，以及抑制貿易戰所帶來的經濟風險。那邊廂，白宮亦同時給予壓力，商務部長羅斯(Wilbur Ross)亦指摘聯儲局上一次加息時機不成熟，對通脹假設作出錯誤判斷，完全不給予面子。



在來自四方八面的壓力下，筆者認為聯儲局減息的這一步，只是取決於時間及次數問題。據最新的聯邦基金利率期貨市場顯示，美國在7月底減息的機會，已高達大約80%，而且年內減息3次的可能性，更突破了50%，反映市場已經相信減息之日即將來臨。而近期的油價急挫，就是正正配合當局所需，為減息之路開拓最佳條件。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑 (作者為註冊持牌人士)



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