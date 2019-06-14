郭家耀：專項債新策推動萬億元投資

中美貿易談判未有進展，內地宏觀經濟數據表現亦未如理想，市場預料中央將加快貨幣及財政政策放寬，人行有望進一步降準甚至減息，中央則會加大力度刺激消費及投資。



國務院日前印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金。《通知》表示，在嚴控地方政府隱性債務、堅決遏製隱性債務增量、堅決不走無序舉債搞建設之路的同時，加大逆周期調節力度，釐清政府和市場邊界，鼓勵依法依規市場化融資，增加有效投資。



《通知》提出，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金。從嚴設定政策條件，嚴禁利用專項債券作為重大項目資本金政策層層放大槓桿。允許將部分專項債券資金，作為一定比例的項目資本金應當同時具備三項條件。第一，應當是專項債券支持、符合黨中央國務院重大決策部署、具有較大示範帶動效應的重大項目；第二，涉及領域主要是國家重點支持的鐵路、國家高速公路和支持推進國家重大戰略實施的地方高速公路、供電、供氣項目；第三，評估項目收益除償還專項債券本息後，其他經營性專項收入具備向金融機構市場化融資條件的項目。



此外，《通知》明確指出，不得超越項目收益實際水平過度融資，要求地方政府將專項債券嚴格落實到實體政府投資項目，不得將專項債券作為政府投資基金、產業投資基金等各類股權基金的資金來源，不得通過設立殼公司、多級子公司等中間環節注資，避免層層嵌套、層層放大槓桿。



地方政府可透過發行專項債券，用作資本以投資項目，金融機構將會協助相關項目進行融資，透過貨幣政策，加快推動地方政府專項債券的發行，以及相關基建項目融資，市場預算專項債券發行量約2,000億元，加上4至5倍槓桿，可推動近萬億元基建投資。中央加大力度支持基建投資，將有利穩定市場對經濟前景預期，亦有利基建股未來訂單表現，短線可多加留意。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(作者為註冊持牌人士)



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